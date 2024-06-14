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- バラ売りOK！アズールレーン ウエハース カードセット
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商品詳細
アズールレーンウエハースのカードのセット品です。全部のカードは袋を開けてません。バラ売りは可能です。※2枚以上からでお願い致します。(N)300円カッシン×2、ダウンズ、長良、ハーミーズ、オクラホマ(R)300円山城(SR)400円ロドニー、ダンケルク、寧海、吹雪(SSR)500円アヴローラ、ウォースパイト、Z23改、サウスダコタ、高雄、フッド(EX)600円赤城、シェフィールド、プリンツ・オイゲン、プリンツ・オイゲン(ケッコン衣装)、ジャベリン(スペシャル)600円イラストリアス、イラストリアス＆ユニコーン、オーロラ、グラーフ・ツェッペリングッズ種類···カード/シール#アズールレーン#アズレン#アズールレーンウエハース人気シリーズ···ゲーム販売方法···まとめ売り
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