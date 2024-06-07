超希少　入手困難　グラッドハンド×ポーター 長財布 FAMILY CREST

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ファミリークレスト（モノグラム）になります。特徴として財布のカラーが、モノグラム調となっており、光の当たり方によって様々な見え方があります。グラッドハンドのオリジナルモノグラムや真鍮プレート、ヴィンテージプリントとポーターの物作りの技術が詰まった。雰囲気ある人気の商品です。またモノグラムカラーも主張が強いものではなく、飽きのこないデザインで大人の雰囲気です。オンラインストアではすぐにsold'out。現在は手に入れるのが困難な商品です。■ブランドGLADHAND×PORTER■サイズ縦10cm×横19cm■状態コバ部分のひび割れ・剥がれ、金具部分の汚れなどありますが、まだまだ活躍できる商品です気になさる方は購入を控えてください希少な商品なのでこの機会に購入をされてはいかがでしょうか素人の保管なので多少の汚れなどある場合がありますご了承ください目立たない小さな傷やスレやシワなどある場合がありますご了承下さい。■付属品画像にあるのもの全て■sari小物#sari小物の出品はこちら■素材表地＝牛革裏地＝馬革[購入場所]ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。※状態はチェックしており、見逃し等がある場合もあるかも知れませんが、それを考慮した価格設定にしていますので予めご了承下さい。ここまでご覧いただきありがとうございますご質問などございましたら、お気軽にご連絡下さい20230509-195430