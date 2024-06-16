Harley-Davidson Tシャツ

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HARLEY DAVIDSON

林田真尋さん着用こちらでお譲りしていただきました。お洋服が増えすぎたので出品です。着丈70.5身幅50カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ガールズプリントネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬