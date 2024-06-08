ポケモンカード　サーチ済みパック

未開封ですが全て重量サーチ済みですのでご注意下さい。黒炎の支配者5パックパラダイムトリガー4パックスカーレット13パックスペースジャグラー6パックトリプレットビート3パックバイオレット8パックスノーバザード9パックブイスターユニバース5パック※基本ノーマルカードですが、 Rが入ってる可能性があり ます。※SAR.SR.UR.ARは基本出ません。※ブイユニsrsarは基本出ません。複数の店舗でバラパックで購入しサーチしたものです。BOX購入では無いので封入率はバラバラだと思います。上記のことを、全てご理解出来る方のみお願い致します。神経質な方購入ご遠慮願います。水濡れ折れ防止対策万全にて発送致します。返品交換はお控え願います。ご購入者様は私のプロフィールを一読して頂いたと認識いたします。#Renn にて他商品検索できます。



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