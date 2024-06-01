【送料込】新品・未使用 ルイ ヴィトン 手帳カバー アジェンダ エピセア　タイガ

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2007年に高松三越のルイ・ヴィトンで購入しました。レフィルはそのままにしておきますが、おまけとしてお考えくださいレフィル、何枚か破れあります。シリアルナンバーCA0096間違いなく本物ですが、すり替え防止のため基本的に返品はお断りしています縦：約16.5ｃｍ 横：約9.5ｃｍ 幅：約1ｃｍ長年経過しておりますが、暗室保管しておりました。目立つキズやスレなどありません。手元にありますので、即日発送致します。