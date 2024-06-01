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【送料込】新品・未使用 ルイ ヴィトン 手帳カバー アジェンダ エピセア　タイガ
商品番号 G56222494083
商品名

【送料込】新品・未使用 ルイ ヴィトン 手帳カバー アジェンダ エピセア　タイガ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007年に高松三越のルイ・ヴィトンで購入しました。レフィルはそのままにしておきますが、おまけとしてお考えくださいレフィル、何枚か破れあります。シリアルナンバーCA0096間違いなく本物ですが、すり替え防止のため基本的に返品はお断りしています縦：約16.5ｃｍ　横：約9.5ｃｍ　幅：約1ｃｍ長年経過しておりますが、暗室保管しておりました。目立つキズやスレなどありません。手元にありますので、即日発送致します。
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