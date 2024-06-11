大人気！ヒステリックグラマー/メッシュキャップ【SPEEDSTER】黒 FREE

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商品詳細
人気ブランド『HYSTERICGLAMOUR』の大人気のメッシュキャップ『SPEEDSTER』です。【カラー】ブラック【サイズ】FREE【素材】ポリエステル、ナイロン、日本製【寸法】高さ１０．５ｃｍ、ツバ７.５ｃｍ、頭周り５８．５cm～画像でもわかるように、定番のトラッカー型のメッシュキャップ！エロティックでいてクールなポルノグラフィティから描き出したHYSTERICガールのグラフィックは、ブランドの世界観を最もストレートのビジュアル化したアイコニックなモチーフ！メッシュはソフトメッシュを使用している為、肌なじみが良く、チクチクとすることもありません。１個所有しておりますとカジュアルシーンで大活躍すると思います。大人気ですぐに完売した商品なので、お探しの方は是非この機会にどうぞ！ネコポスでの発送になります。【注意事項】●商品到着後、速やかに評価をお願い致します。
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