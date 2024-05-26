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【箱付】PORTER ポーター　二つ折り財布　ネイビー
商品番号 N96907686129
商品名

【箱付】PORTER ポーター　二つ折り財布　ネイビー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折り■商品名PORTERポーター　二つ折り財布　ネイビー　052-02203■商品状態目立った傷なし■商品説明ブランド　ポーター/PORTERシリーズ　カレント/PORTERCURRENT品番　　　052-02203形状　　　二つ折り財布/小銭ボタン内側外寸　　　W120×H92［mm］重量　　　約105g素材　　　表：牛ステア（コンビネーション鞣しエンボス加工）　　　　　裏：ポリエステルジャカード（裏面：アクリルコーティング）付属　　　化粧箱#PORTER#二つ折り財布#ネイビー財布形...二つ折り
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