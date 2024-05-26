【箱付】PORTER ポーター　二つ折り財布　ネイビー

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商品詳細
財布形···二つ折り■商品名PORTERポーター 二つ折り財布 ネイビー 052-02203■商品状態目立った傷なし■商品説明ブランド ポーター/PORTERシリーズ カレント/PORTERCURRENT品番 052-02203形状 二つ折り財布/小銭ボタン内側外寸 W120×H92［mm］重量 約105g素材 表：牛ステア（コンビネーション鞣しエンボス加工） 裏：ポリエステルジャカード（裏面：アクリルコーティング）付属 化粧箱#PORTER#二つ折り財布#ネイビー財布形...二つ折り
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