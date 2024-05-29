キムタク着用 RATS キャップ CAP WAY OF LIFE 白

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商品詳細
【完売モデルです‼︎お早めにどうぞ‼︎】カラー···ホワイト○写真5枚目にあるように茶色のシミがついておりますが普通に被る分には目立つ事もなく支障はないかと思います。○現状この色でメルカリ出品者はいません。フリーサイズの人気色です♪○お探しの方はお早目にどうぞ！
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