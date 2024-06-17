ユナイテッドアローズ　カシミヤリバーシブルマフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー



別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー ... 別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー ...



別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー （マフラー ... 別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー （マフラー ...



別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー ... 別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー ...



カシミヤ リバーシブル マフラー（マフラー）｜UNITED ARROWS ... カシミヤ リバーシブル マフラー（マフラー）｜UNITED ARROWS ...



【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー 【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー



UNITED ARROWS green label relaxing カシミヤ リバーシブル マフラー UNITED ARROWS green label relaxing カシミヤ リバーシブル マフラー



【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー 【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー



【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー 【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー



【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー 【別注】＜Eds Cashmere＞カシミヤ リバーシブル マフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー



カシミヤ リバーシブル マフラー カシミヤ リバーシブル マフラー

ユナイテッド カシミヤリバーシブルマフラー2022年12月頃、ユナイテッドアローズ店舗にて購入しました。着用回数は少なく、状態は良好です。ブラック×チェック柄のリバーシブル仕様で、冬のアウターにアクセントとしてのコーディネートの幅が広がるマフラーだと思います。肌触りもとても良いです。定価 18700円カラー ブラック×チェックサイズ フリー幅36.5全長 206.5（フリンジ込み）素材 カシミヤ100％※あくまで、中古品、自宅保管をご理解いただける方のみご購入をお願い致します。即購入OKです。購入後、メッセージにて、コメントを頂けると幸いです。詳細リバーシブルデザインで使い勝手の良いマフラー。なめらかでやわらかい風合いのカシミヤを使用。端はフリンジ仕様。【色柄の詳細】その他１：色数を抑えたハウンドトゥース柄を配し、裏面をソリッドにしたリバーシブル仕様。伝統的な柄の落ち着いた雰囲気と、無地感覚で使える汎用性の高さがポイントです。その他2：ブリティッシュムードを表現する上で欠かせないチェック柄。大き目の格子は暗めの色使いが増えるアウタースタイルに心地よいアクセントをもたらします。