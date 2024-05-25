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US【ハーレーダビッドソン ピンナップガール ピエロ Tシャツ】メンズ2XL
商品番号 K57154466971
商品名

US【ハーレーダビッドソン ピンナップガール ピエロ Tシャツ】メンズ2XL
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)激レア❗☆US古着☆vintage【HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン】ピンナップガールピエロ両面プリント半袖Tシャツメンズ2XLゆるだぼフロントはピエロのビッグプリントにバックは人気のピンナップガールのハーレーTシャツ☆2XLのビッグサイズです！ワンピースに重ねたり、今からレイヤードして使いたい年中活躍のアイテムです！———————————————【サイズ】メンズ2XL程（USXL）【カラー】ブラック【詳細サイズ】肩幅:約57cm身幅:約61cm着丈:約70cm袖丈:約19cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・目立つダメージのない良品です◎———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。
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