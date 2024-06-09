Paul Smith ポールスミス　長財布　ストライプポイント

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購入後1年ほど使用しました。新しい財布に買い替えたので出品します。小銭入れなどは少しスレがありますが、外観は目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。 ✳付属品・本体のみ✳仕様・新品参考価格:28,000円程・サイズ:縦:9.5cm横:20cm厚み:2cm・カラー：ブラウン ストライプ・素材：牛革・機能：フラップ開閉・内側：カード収納12、内ポケット5、札入れ1、ファスナー小銭入れ1コントラストカラーがさりげないアクセントになっている、飽きのこないモデルです。≪他にも商品を出品しています≫全体はこちら⇒#わくわくショップPaulSmithはこちら⇒#わくわくPaul財布はこちら⇒#わくわく財布【管理番号】20231019//財布形···長財布カラー···ブラック素材···本革