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VANS ヴァンズ CLASSIC SLIP-ON チェック スリッポン
商品番号 L45706852602
商品名

VANS ヴァンズ CLASSIC SLIP-ON チェック スリッポン
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSヴァンズ\"CLASSICSLIP-ONVN0A33TB43A(CHK)INCENSE/WH\"メンズスリッポンVANSバンズシューレースなしで脱ぎ履きできるモデルとして、ERAを改良して生まれたSLIP-ON。ワッフルソールとシンプルなデザインで、幅広いシーンで活躍してくれるアイテム。限定のカラーです。●スケート・BMX・サーフ・スノーボードをはじめとして様々なストリートカルチャーをサポートし続けるVANS。定番のチェッカーボードのSLIP-ONの2021SSカラー。●カラー　ホワイト系xベージュ系（チェッカー）●素材　アッパー：キャンバス　ソール：ラバー
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