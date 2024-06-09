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商品詳細
VANSヴァンズ\"CLASSICSLIP-ONVN0A33TB43A(CHK)INCENSE/WH\"メンズスリッポンVANSバンズシューレースなしで脱ぎ履きできるモデルとして、ERAを改良して生まれたSLIP-ON。ワッフルソールとシンプルなデザインで、幅広いシーンで活躍してくれるアイテム。限定のカラーです。●スケート・BMX・サーフ・スノーボードをはじめとして様々なストリートカルチャーをサポートし続けるVANS。定番のチェッカーボードのSLIP-ONの2021SSカラー。●カラー ホワイト系xベージュ系（チェッカー）●素材 アッパー：キャンバス ソール：ラバー
http://narcologia.ru/goods/message272727.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful850651.html
http://narcologia.ru/goods/reflector185764.html
VANS ヴァンズ CLASSIC SLIP-ON チェック スリッポン
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