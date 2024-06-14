〇3212） ヴェルサーチコレクション メンズ 本革 ベルト イタリア製

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コメントなし、即購入大歓迎です。※出品画像は素人撮影のため実物と色の見え方が異なる場合があります。 ご了承ください。※タグ表記以外のサイズは素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。おおよそのサイズは写真にてご確認ください色は黒に近い濃紺ですベルト幅：３．５cm【状態】ベルト穴部分にややスレがあります。画像(７、８、９枚目)にてご確認ください。