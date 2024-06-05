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カルバンクライン リバーシブル メンズベルト NO,11CK010023
商品番号 N85843184569
商品名

カルバンクライン リバーシブル メンズベルト NO,11CK010023
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革新品未使用品CalvinKleinMen'sBeltNo,11CK010023カラー:BLACK/D,BROWNベルト部BLACK,D,BROWNともにサフィアーノタイプ。素材:RecycledLeatherFibersピンバックル仕様,バックルはガンメタシルバーメッキサイズ:バックル（約）8x4.8cm,ベルト（約）135cm,ベルト幅:（約）3.3cm7穴リバーシブルタイプ,長さ調節可能ベルト（ご自身でカットして調節）原産国:台湾他通常は箱は入荷時よりありませんが、代替えケースを付けますので、プレゼントに最適です。お値引きは出来ません。ご理解の上、購入願います。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/marshal381780.html
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