カルバンクライン リバーシブル メンズベルト NO,11CK010023

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革新品未使用品CalvinKleinMen'sBeltNo,11CK010023カラー:BLACK/D,BROWNベルト部BLACK,D,BROWNともにサフィアーノタイプ。素材:RecycledLeatherFibersピンバックル仕様,バックルはガンメタシルバーメッキサイズ:バックル（約）8x4.8cm,ベルト（約）135cm,ベルト幅:（約）3.3cm7穴リバーシブルタイプ,長さ調節可能ベルト（ご自身でカットして調節）原産国:台湾他通常は箱は入荷時よりありませんが、代替えケースを付けますので、プレゼントに最適です。お値引きは出来ません。ご理解の上、購入願います。素材···本革カラー···ブラック
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