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フェンディ　FENDI ズッカ柄　ベルト
商品番号 I44230755318
商品名

フェンディ　FENDI ズッカ柄　ベルト
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！美品フェンディFENDIズッカ柄ベルトFF金具ブラウンF金具サイズ：全長約90センチ最短約68センチ最長約78センチ幅約4センチ穴５つ穴幅約2.5センチそれぞれ多少の誤差はご容赦ください。使用頻度はとても少なく、傷など目立つ物はありません。使用感はあまりなく綺麗なお品物です。中古品になりますので少しのことでも気になる神経質な方はご購入をお控え下さいませ。ご質問などはお気軽にどうぞ。宜しくお願い致しますます。
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