ルイヴィトン M32668 ポルトフォイユ・ロン 長財布 二つ折り財布

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商品詳細
ルイヴィトンM32668ポルトフォイユ・ロン長財布二つ折り財布折り財布札入れタイガレザーブラックブランドLOUISVUITTON ルイヴィトン商品名長配布商品番号M32668カラーブラックサイズ横 10cm 縦 18cm 奥行 1cm 素材タイガレザー付属品-ランクABランクコメント外面：薄スレ(小) 中面：汚れ・使用感(写真参照)管理番号0602-a6240y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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