極美品】サルヴァトーレフェラガモ ベルト ダブルガンチーニ ブラック ...

沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモイタリア製 ダブルガンチーニ バックル ロゴ レザー シルバー金具 ビジネス ユニセックス ベルトブラック【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます！！ベルトは社外品の新品に換装済みです【状態】バックルに一部傷がございますが、使用には全く問題なくご使用いただけます！【サイズ】ウエスト:FREE〜122cm（ハサミで切って自分で長さを調整できるタイプです）全長：133cmバックル:横 9cm縦 4cmベルト幅：3.2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラー黒 ブラックシルバー 銀機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますNo.8070ー00



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