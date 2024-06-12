【週末セール】タキシード小物セット

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商品詳細
【タキシード小物セット】即購入可！週末セール中！¥6000→¥5000※値下げについてはご相談ください結婚式にて一度だけ使用しました。目立った汚れや傷はありません。#ネクタイ#蝶ネクタイ#カマーバンド#グローブ#チーフ#サスペンダー#アームバンド#カフスボタン#タキシード小物必要な方にご活用いただければと思います。
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