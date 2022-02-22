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【美品】Ermenegildo Zegna ストライプ　ネクタイ　ブルー
商品番号 W58206247282
商品名

【美品】Ermenegildo Zegna ストライプ　ネクタイ　ブルー
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドErmenegildZegna●剣先サイズ9.0cm●素材シルク100％●産地イタリア産ブルーのストライプです。全体的に爽やかな印象で、どんなスーツやシャツにも合わせやすい配色かと思います。多少の使用感はございますが、目立つような汚れもなく、状態も美品です。二本同時購入で10％OFFにいたします。お気軽にコメントいただければ幸いでございます。柄・デザイン...ストライプカラー...ブルー
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