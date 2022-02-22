【美品】Ermenegildo Zegna ストライプ　ネクタイ　ブルー

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商品詳細
●ブランドErmenegildZegna●剣先サイズ9.0cm●素材シルク100％●産地イタリア産ブルーのストライプです。全体的に爽やかな印象で、どんなスーツやシャツにも合わせやすい配色かと思います。多少の使用感はございますが、目立つような汚れもなく、状態も美品です。二本同時購入で10％OFFにいたします。お気軽にコメントいただければ幸いでございます。柄・デザイン...ストライプカラー...ブルー
http://narcologia.ru/goods/stealth539776.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral74632.html
http://narcologia.ru/goods/influenza93693.html
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【新品】ゼニア ネクタイ ストライプ ブルー/ネイビー 21105
エルメネジルドゼニア Ermenegildo Zegna ネクタイ レギュラータイ レジメンタル シルク 斜めストライプ 青 ブルー X メンズ
✨️美品✨️ Ermenegildo Zegna ストライプ ブルー系 高級感 - ネクタイ
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