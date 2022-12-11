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千賀滉大選手　メッツ　ゴーストフォーク　キャップ
商品番号 G80605799129
商品名

千賀滉大選手　メッツ　ゴーストフォーク　キャップ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック形...ベースボール新品、未使用ニューヨークメッツ千賀滉大選手がインタビューのときに被っていたゴーストフォークデザインのキャップです。つばの形が異なります。スナップバックになっているのでサイズ調整可能です。アメリカから直接個人輸入したもので、新品、未使用なのですがタグも袋もありません。ご理解お願いします。2個ありますので2個ご希望の方はコメントください
http://narcologia.ru/goods/capitation69708.html
http://narcologia.ru/goods/conception557757.html
http://narcologia.ru/goods/navigate766030.html

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