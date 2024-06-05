applebum ケイトモス Tシャツ

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商品詳細
※コメント不要で購入可能です〈注意事項〉一度人の手に渡った物になりますので神経質な方の入札はご遠慮ください。#アップルバム#applebumカラー···ピンク今では手に入らないレア物です。この機会にどうぞ。薄いピンク色ですので合わせやすいです。関連ワードape,applebum,backchannel,fat,subciety,nike,stussy,supreme,wtaps好きに柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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