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オリックス 山﨑福也 BBM 直筆サイン 2021
商品番号 C22315367805
商品名

オリックス 山﨑福也 BBM 直筆サイン 2021
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊即購入OK匿名配送＊山﨑福也投手の直筆サイン入りのBBMカードです☺︎こちらは2021年のカードとなります。写真の通り、硬貨ケースに入れて暗所にて保管しておりましたが完璧を求められる方はご購入をお控えください。オリックスバファローズオリックスバファローズカードBBMサイン直筆サイン山﨑福也11
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