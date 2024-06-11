オリックス 山﨑福也 BBM 直筆サイン 2021

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＊即購入OK匿名配送＊山﨑福也投手の直筆サイン入りのBBMカードです☺︎こちらは2021年のカードとなります。写真の通り、硬貨ケースに入れて暗所にて保管しておりましたが完璧を求められる方はご購入をお控えください。オリックスバファローズオリックスバファローズカードBBMサイン直筆サイン山﨑福也11