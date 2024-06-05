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バナナマンLIVE2023 バ帽 バイカラー（グリーン）
商品番号 S54830316093
商品名

バナナマンLIVE2023 バ帽 バイカラー（グリーン）
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,735 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バナナマンLIVE2023のグッズです。人気のバ帽のバイカラーバージョンになります。◆バナナマン×NEWERA◆バ9FIFTYCAP◆サイズ:F(アジャスター調整可)(頭周り57.7～61.5cm)※公式オンライン引用※◆カラー:グリーン◆bananamangoodsofficialオンラインにて購入の１００％正規品でございます◆新品・未使用
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