  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
商品番号 U50765972491
商品名

定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 18,336 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

■100%正規品近年メルカリ内でもハイブランドのフェイク品が多数出回っているため正規品かどうかご心配されるお客様もいらっしゃると思いますので買付先が分かる購入証明書（インボイス）を付属致します！品質に関しても国内で販売されている物とまったく同じです。■仕入れ先イギリスのロンドンに本社がある大手高級セレクトショップでファッション誌でも取り上げられるほど有名です。■国内定価よりも安い理由イギリスの仕入れ先から大量に購入する事を条件に通常価格よりも割安で卸して頂いているため国内定価を大幅に下回る価格でのご提供が可能となっております。■配送について佐川急便とビジネス契約をしているため佐川急便にて発送致します。※掲載写真は当店で撮影したものです。（2.3枚目除く)↓↓↓↓↓↓↓↓以下商品情報↓↓↓↓↓↓↓↓■ブランド名:VERSACE■商品名:ラメドゥーサレザーベルト■国内公式価格:70,400円(2枚目画像参照)■状態:新品未使用品■付属品:本体、布袋、カード、購入証明書（インボイス）■商品詳細:しなやかなレザーからイタリアで丹念に作り上げたベルト。メドゥーサをあしらったバックルが際立つ仕上がり。■ブランド型番:DCU4140-DVTP1_KVO41■カラー:ブラック■サイズ:80全長約96cm（バックル含む）幅約4cm■素材:カーフレザー100%何か疑問点等ございましたらコメント頂ければ幸いです！宜しくお願い致します^^
http://narcologia.ru/goods/Adder804375.html
http://narcologia.ru/goods/message431427.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln472802.html
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
2023年最新】la caphの人気アイテム - メルカリ
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
【中古・古着通販】VERSACE (ヴェルサーチ) レザーベルト ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
が大特価！ airis Quaser CBD WAX用 ヴェポライザー 510 バッテリー ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
VERSACE 日本 | ハイブランドウェア & アクセサリー
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
新作販売 定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
買取・査定情報 versace collection(ヴェルサーチコレクション)レザー ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
ヴェルサーチ ベルト(メンズ)の通販 56点 | VERSACEのメンズを買うなら ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
ヴェルサーチ ベルト(メンズ)の通販 56点 | VERSACEのメンズを買うなら ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
VERSACE JP
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
VERSACE (ヴェルサーチ) レザーベルト ブラック
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
2023年最新】ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)/未分類/ベルトの人気 ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
VERSACE 日本 | ハイブランドウェア & アクセサリー
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
ヴェルサーチ ベルト(メンズ)の通販 56点 | VERSACEのメンズを買うなら ...
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ-
定価¥70,400 VERSACE カーフレザー ベルト 在庫1点のみ
ヴェルサーチ ベルト(メンズ)の通販 56点 | VERSACEのメンズを買うなら ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru