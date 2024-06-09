コーチ 財布 人気の本革シグネチャー☆男女ギフト⭕️

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☆コメント不要、即購入優先お寄りくださりありがとうございます。他にもいろいろありますのでゆっくりご覧ください■プレゼント用には無料でラッピングしますのでご購入後に取引コメントにてご依頼ください2021年秋冬新作、ストラップ付コーチのラウンドファスナー長財布です。もちろん正規品です。本革に型押しのシグネチャーが格好良いお品物。ブラックにゴールドの金具類がオシャレです❤️ストラップ付なので手首に引っ掛けてちょっと外出も楽しい❤️収納力も高く使い易さを兼ね備えた逸品。男性女性に関わらずご使用頂ける品物ですいかがでしょうか(^-^)❤️〜〜仕様〜〜型番 F7360エンボスドシグネチャー素材 レザーサイズ 20×10×2.5内 札入れ×3カードポケット×12ファスナー小銭入れ×1フリーポケット×2BOX、保存袋、ケアカード類付属しております。発送について決済が確認出来ましたら出来る限り当日発送しております。なお都合により翌日発送にもなる場合もございます。お急ぎの際は購入前にご確認をお願い致しますアウトレットで購入したコーチファクトリー正規品です。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、ファスナーの引っ掛かり、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。これらにご理解をくださる方のみ、お付き合いくださりませ。神経質な方はご遠慮くださいね。どうぞよろしくお願い致します