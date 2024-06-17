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海外限定 ニューエラ 9FORTY ロサンゼルス ドジャース A Frame
商品番号 V41134835908
商品名

海外限定 ニューエラ 9FORTY ロサンゼルス ドジャース A Frame
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内未販売海外限定モデル(商品名)NEWERA9FORTYAFrameLosAngelesDodgersBlackTWOTONEBRAUN100THAnniversarySnapBackCAPニューエラ9fortyAフレームロサンゼルスドジャースサイドパッチ付き(カラー)ブラック＆ブラウン(ツバ裏グリーン)(状態)新品未使用正規品(サイズ)9fortyAFrameフリーサイズ/55.8cm〜61.5cmスナップバッグなのでサイズ調節可能ユニセックスなので男女問わず被れます。即購入可能です
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