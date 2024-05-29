ポールスミス ダブルステッチディティール 2つ折財布[BPS085]

サイズ】縦幅9.5cmx横幅11cmx厚み3cm【仕様】札入れ×1,小銭入れ,ポケット×２,カードポケット×４【素材】牛革【カラー】ブラック【コメント】＜PaulSmith（ポール・スミス）＞より、「ダブルステッチディテール」シリーズの二ツ折財布です。外装にはナチュラルな風合いを生かした牛革を使用。ビジネスシーンにも似合う上品なルックスながら、ブランドらしい色使いでさり気なく個性を表現しています。札入れ、小銭入れ、カードポケットを機能的に配したシンプルな仕様で使い勝手も良好です。※※天然皮革の為、摩擦や水分付着により色落ち、色移りすることがありますので注意してください。※※汗や湿気等水分を含んだ衣類等との摩擦、密着による色落ち、色移りにも十分注意してください。※※水濡れした場合は柔らかい布で叩くようにして十分に水分を取り陰干してください。



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