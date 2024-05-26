90年代 GOODENOUGH フェルト ロゴ キャップ goodenough

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとう御座います。こちらの商品はgoodenoughグッドイナフフェルトロゴキャップになります。カラーワインレッド素材ウール発売当初より非常に人気のある商品で当時も非常に入手困難でした。年代物の商品になりますので、相応の経年劣化が見られます。素人検品にて破れ、ホツレ等は見られませんが写真にてご確認の上ご購入下さい。どうぞ、ご検討宜しくお願い致します。カラー···レッド形···ベースボール
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