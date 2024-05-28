SSZ メッシュキャップ BEAMS spoonbill スプーンビル

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通称ちょんまげキャップです。スプーンビルキャップ好きな方に目立った汚れはございません。着用一回のみですコンディションは画像よりご確認ください。サイズ：ワンサイズ／日本のサイズで言うとM-LLくらいの方まで幅広く着用できると思います。