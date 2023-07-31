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一番くじ　ジョジョの奇妙な冒険　C賞　DIO　フィギュア　【新品未使用品】
商品番号 U59036909741
商品名

一番くじ　ジョジョの奇妙な冒険　C賞　DIO　フィギュア　【新品未使用品】
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,799 円
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商品詳細

【商品情報】ジョジョの奇妙な冒険一番くじ　C賞　DIO　フィギュア【商品状態】◆新品未使用・未開封品です。　詳細の状態については画像参照お願いいたします。【購入に関して】◆即購入可です。◆新品未使用・未開封品ですが、少しでも気になる方や、神経質な方は購入をお控え頂けますようお願い致します。【発送に関して】◆梱包：透明なフィルムで防水+緩衝材使用◆発送方法：らくらくメルカリ便(匿名配送)◆発送日数：1〜2日#フィギュア#ジョジョ#ジョジョの奇妙な冒険#DIO#ディオ#一番くじ#新品#匿名配送
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