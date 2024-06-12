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HERMES エルメス　剣柄　ネイビーネクタイ　高級シルク
商品番号 W17923646334
商品名

HERMES エルメス　剣柄　ネイビーネクタイ　高級シルク
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。エルメスの、光沢感のある高級シルクネクタイになります。ネイビーカラーでとてもお洒落かつ魅力的な一品となっております。見た目にも高級感や可愛らしさがあり、スーツ全体を良く魅せてくれます。ビジネスだけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデでもかっこよく着こなせる一品です！★正規品保証致します。※商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。……………………………………商品の詳細……………………………………商品判定：真贋鑑定済ブランド：HERMES　　　　　エルメスカラー　：ネイビー大剣幅：約8.5cm生産国：フランス……………………………………　　　商品の状態……………………………………6　新品5未使用品に近い4多少の傷み、汚れがある美品3傷み、汚れがある。一般的な使用感2使用できるが、傷み・汚れが多く見受けられる1 ジャンク品※4になります。※愛知県公安委員会の許可証の元、古物オークションにて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心下さい。★気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。★他にも時計出品しております‼︎★フォロー割5％引き致します。★まとめ買い割引き致します‼︎28021
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