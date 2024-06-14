美品◎エルメス HERMES ネクタイ シェーヌダンクル 柄 フランス製 ...

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商品詳細
◎値下げ5800→4990HERMESPARISエルメスMADEINFRANCEネクタイ2〜30年位前のビンテージ品。シェーヌダンクル柄SILK100%実物通りの色再現が難しいですが、真っ赤では無く、ラズベリー・ピンク系、落ち着いた雰囲気のある赤色。非常に洒落感のある色目。流石のエルメス品質で、品の良い艶感、滑らかな肌触り、質感の良いネクタイ◎ほとんど使用せず、長期保管品。目立ったダメージ・汚れは見当たりません。まだまだ長く、問題なくご使用して頂けます。実寸：大剣幅：8.3cm
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