BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布【訳あり新品】

新品・未使用ですが、若干細かい凹み傷や薄い汚れがあります。箱に傷やシールを剥がした跡、角に破れがあり。そのほか状態は写真にてご確認くださいませ。☑︎上記の理由からこちらは「訳あり新品」となります。☑︎完璧な状態をお求めの方・神経質な方は購入をお控えください。☑︎値下げ対応不可☑︎喫煙者なし・ペット(猫)飼ってます。☑︎他にも衣服・靴・書籍・小物など出品しています。--------------------------------------■MadeinItaly■付属品:写真1枚目・参照□Size:写真6枚目・参照■ポケット:4カード入れ:9□素材:レザー■カラー:グレー系--------------------------------------♦︎注意事項♦︎素人検品のため細かな見落としがある場合がございます。個人保管にご理解いただける方のみご購入下さい。プロフィールを一読くださいませ。質問等ありましたら購入前にお願い致します。✍︎出品中の衣服・靴・バッグ・財布はこちらから▷#yukinofashion



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