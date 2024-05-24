未使用✨GIVENCHY ネクタイ　ロゴ　ドット

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４Ｇロゴ×ドットネイビー、マゼンタタグ付き未使用品★サイズ :大剣 10㎝ 小剣4.5 全長147素人採寸ですので若干の誤差あります★素材 シルク100%イタリア製★ランク Ｓ《Ｓ》新品。未使用品《Ａ》美品。使用感少なくきれいなもの《Ｂ》ややキズ、ヨゴレなどあり使用感があるもの《Ｃ》目立つシミ、キズあるもの。またはジャンク品★大手リサイクルショップにて購入（鑑定済み）あくまでも中古品であることをご考慮ください☆端末、PCによって色味の再現具合が、実物と若干異なる場合があります。できるだけ実物どおりの色に近づけてはおりますが、完全に再現できるものではありませんので、あしからずご了承くださいませ箱などは付属しませんたたんで発送しますので、多少の折りシワはあります。気になる場合は、当て布をして低〜中温でアイロンをかけていただくとよろしいかと思います