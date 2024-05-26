Marni × carhartt WIP コラボTシャツ

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商品詳細
マルニとカーハートWIPのコラボTシャツです。まさかのコラボで話題をさらいました。今後継続的なコラボレーションの予定はなく、このシーズンだけのレアなアイテムです。カーハートのタフな素材を使い、マルニらしい色使いと切り替えを施した、1枚で主役級のTシャツです。袖部分にマルニロゴが刺繍で入っています。サイズS身幅54cm、袖丈20cm、肩幅51cm、着丈70cm袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/interconnect997070.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle446266.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant372782.html
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