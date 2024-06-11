アンダーアーマ　長渕剛愛用トレーニングキャップ！レア

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長渕剛ファンの方はご存知、桜島オールナイト前のトレーニングに着用していた同型で現在販売されていない商品です。今の日本！長渕剛ファンが分かり合える、「富士山麓10万人ライブ」合宿トレーニング等で使用。分かる方だけで大丈夫？商品の価値より、大切なモノがある！