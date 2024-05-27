HTC 3連 スタッズ レザー ベルト 85/34 イタリア製

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商品詳細
HTCのスタッズベルトです！古着屋で何年か前に購入して使用し、そのまま2年くらいしまいっぱなしになっていました、、ウエストは最大100cmくらいまで大丈夫です！御理解頂ける方のみよろしくお願いしますm(__)m素材···本革
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