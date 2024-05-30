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【専用商品】ポールスミス　二つ折り財布
商品番号 E53404032696
商品名

【専用商品】ポールスミス　二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの財布です。2022年に発売された大人気のミニクーパーのペイントシリーズです。マルチストライプのミニクーパーをペイント風でアーティスティックにデザインされた商品です。　※小銭入れはない商品です。R050708
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