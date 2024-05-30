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ブリヂストン｜BRIDGESTONE 27.0cm ゴルフシューズ
商品番号 J43885269365
商品名

ブリヂストン｜BRIDGESTONE 27.0cm ゴルフシューズ
ブランド名 ブリヂストン
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)ブリヂストンのゴルフシューズになります。ゴルフのシーンでどんな場面でもスタイリッシュに映える黒のシューズです。靴紐がなく、ダイヤル式になっているので、結ぶ必要がなくゴルフの場ではとても使いやすいと思われます。写真の通り、未使用品ですので備品としております。#靴#シューズ#ゴルフ#ゴルフシューズ#スポーツ#ブリヂストン
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