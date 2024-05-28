ネクタイ５本まとめ売りDior Dunhill FENDI

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ご覧いただきありがとうございます！FENDI/emanuelungaro/dunhill/ChristianDior/LANCEL以上の５本セットで出品です。大きなシミ、傷はないですが素人管理ですので予めご了承下さいませ。箱はありません。防水対策をして梱包材で包んで発送する予定です。気になる点はお尋ね下さい。#FENDI#emanuelungaro#dunhill#Christiandior#Dior#LANCEL#ネクタイ#新生活#ブランドネクタイ#まとめ売り#セット売り柄・デザイン···その他