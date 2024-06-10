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【新品・未開封】 BUDDiiS カラーチェンジペンライトver.2
商品番号 L20223265553
商品名

【新品・未開封】 BUDDiiS カラーチェンジペンライトver.2
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、BUDDiiSのver.2のペンライトになります。使用予定が無いため出品致します。新品・未使用・未開封品になりますが、自宅保管品となりますので、ご理解の上、ご購入ください。未開封のため、点灯確認は行っておりません。緩衝材で巻いて発送いたします。FUMINORI小川史記KEVINケビMORRIE森英寿SEIYA岡本聖哉YUMA野瀬勇馬SHOW西田祥TAKUYA大槻拓也HARUKI岩尾春輝FUMIYA高尾楓弥SHOOT森愁斗
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