【美品✨】ルイヴィトン ベルト LV サンチュール イニシャル ゴールド メンズ

《商品概要》ルイヴィトンLOUISVUITTONサンチュールベルトLVイニシャルメンズレディースユニセックス《購入元》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品《ブランド》ルイヴィトンLOUISVUITTON《状態》A+美品中古品のため使用感はございますが、見た目は比較的綺麗でまだまだご使用いただけるお品です。勿論、粉吹きやベタつきはなく安心してお使いいただけます(^^)《素材》レザー《サイズ》全長96cm幅3cmウエストサイズ75cm~85cm《カラー》ブラック黒ゴールド金《付属品》なし箱は撮影用になります。----------------------------------------------○なるべく実物に近づけるよう撮影しておりますが、多少実物と異なる色合いになる場合があります。○中古品のため写真に写りこまない小さな傷、汚れ等ある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。○簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○郵送中に破損しないようしっかりと梱包して発送いたしますのでご安心くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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