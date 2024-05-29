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真鍮 クロス 2クリップ ウォレットチェーン ゴールド 喜平ウォレットチェーン
商品番号 L14216645762
商品名

真鍮 クロス 2クリップ ウォレットチェーン ゴールド 喜平ウォレットチェーン
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

存在感のあるデザイン繊細にデザインされた唐草クリップがかっこいい、存在感のあるアイテムです！【素材】真鍮【サイズ】幅：11mm全長：51cm重量：約128g【カラー】ゴールド03
http://narcologia.ru/goods/flight215528.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce832055.html
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