真鍮 クロス 2クリップ ウォレットチェーン ゴールド 喜平ウォレットチェーン

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商品詳細
存在感のあるデザイン繊細にデザインされた唐草クリップがかっこいい、存在感のあるアイテムです！【素材】真鍮【サイズ】幅：11mm全長：51cm重量：約128g【カラー】ゴールド03
http://narcologia.ru/goods/flight215528.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce832055.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose367340.html
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