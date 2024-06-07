ヒステリックグラマー　Tシャツ

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商品をご覧くださりありがとうございます。ヒステリックグラマーのTシャツです。一度着用後にクリーニングに出し、そのままクローゼットに保管しておりました。すでに完売デザインかと思います。着ていただける方にお譲りします。カラー···ホワイト