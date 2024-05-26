カラー...ブラウン素材...本革PRADA キャップ 帽子 イタリア製画像現品のみ。箱は他で使用している為＆送料を抑えて値下げに伴い付きません。急な出費がある為限定出品します主観的美品ですが新品未使用ではないので神経質な方はご遠慮ください。見落としやそうでないものも全て含まれたお値段になっています。ツバの内側が本革シープになりますので手触り良く全体的に形崩れしにくくしっかりしています。Mサイズです。中々出品されないレアなデザインです。定価100.000円前後



キャップ/M/羊革/BLK/メンズ



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PRADA シープ革 キャップ | hartwellspremium.com



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レザーキャップ/L/羊革/BLK/RN.98339/CA.34767



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