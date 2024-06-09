マクラーレン 2023 ピアストリ NewEra 9FORTY キャップ 新品

マクラーレンF12023年NewEra9FORTYオスカー・ピアストリドライバーズキャップ【新品・未使用】 今シーズンより、マクラーレンでF1デビューのオスカー・ピアストリのドライバーズ・キャップです。 映えるカラーリングですので、F1のマクラーレンのファンのF1観戦用としてはもちろん、マクラーレン・カーズのオーナー、またはタウンユースで男女問わず着用できるアイテムだと思います❗️‎・‎NewEra9FORTYフィット‎‎・カーブバイザー、表面にピアストリのカーナンバー81‎・フロントにはマクラーレンチームのスピードマークロゴ‎・左サイドに‎NewEraロゴの刺繍‎・バックにマクラーレンチームロゴバッチ‎・ユニセックス‎‎●素材:100%ポリエステル‎★写真1～9は、同一製品の写真（以前出品の際に撮影）。写真10が現品（未開封状態で私見で検品しましたが気になる箇所はありませんでした）。⭐出品中のマクラーレングッズとご一緒に是非‼️（#マクラーレンbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】サイズ:大人サイズ フリーONESIZEFITMOST（約56.8-60.6cm。スナップバックで調整可能）【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて送付）#マクラーレン#F1#オスカー・ピアストリ#メルセデスメルセデス#NEWERA#ニューエラ#9FORTY#鈴鹿 鈴鹿#鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP 日本GP#F1速報 F1速報#レーシングキャップレーシングキャップ



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