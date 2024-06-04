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【新品未使用（5）】ビームス ネクタイ ストライプ柄
商品番号 Y38057895065
商品名

【新品未使用（5）】ビームス ネクタイ ストライプ柄
ブランド名 ビーミングバイビームス
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品タグ付き新品未使用のネクタイです☆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー膨大な私物を断捨離中の為、格安で出品しております。他にも沢山のネクタイを出品しておりますので下記のハッシュタグより是非ご覧下さいませ(*'▽'*)#NAOネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◉ブランド／ビームス◉サイズ／剣先8㎝・全長144㎝◉素材／シルク◉カラー　／グレー系◉定価／5,500円※複数点をご希望の際は商品名の番号をお知らせください☆★☆★☆セット購入割引☆★☆★☆2点同時購入→¥500OFF3点同時購入→¥1,200OFF4点以上同時購入→1点につき¥500OFF☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#仕事#ビジネス#結婚式#二次会#プレゼント#パーティー#フォーマル#カジュアル#スーツ#ネクタイ#ブランド#お洒落#限定■下記のようなブランドがお好きな方は必見■#カルバンクライン#ポールスミス#ラルフローレン#バーニーズニューヨーク#バーバリー#ナノユニバース#ジラフ#ユナイテッドアローズ#エディフィス#ビームス#シップス#ブルガリ#タケオキクチ#コムサデモード#ヴィヴィアンウエストウッド#アバハウス#アーバンリサーチ#グリーンレーベルリラクシング#フィオリオ#クリケット
http://narcologia.ru/goods/response60442.html
http://narcologia.ru/goods/response795342.html
http://narcologia.ru/goods/traverse183026.html

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