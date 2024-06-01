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COACH 二つ折り財布
商品番号 M34302111777
商品名

COACH 二つ折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブルーCOACHのお店で買い、半年程使用しました。目立った傷や汚れはないです。購入前にコメントよろしくお願いします。箱はないです。
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