COACH 二つ折り財布

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブルーCOACHのお店で買い、半年程使用しました。目立った傷や汚れはないです。購入前にコメントよろしくお願いします。箱はないです。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral738032.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild456252.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose100540.html
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