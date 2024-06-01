アフロディーテギャング budspool tシャツ

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アフロディーテギャングとワコマリアのコラボtシャツになります。メルカリにて購入しました。私自身は試着のみです。値下げ考えてないです。表記サイズ・・・L発送前に希望があれば洗濯してから発送致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏季節感···夏、秋＃アフロディーテギャング＃wackomaria＃budspool＃gakkin＃舐達麻＃BADSAIKUSHbudspool購入時の金額¥15,000