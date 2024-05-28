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vintage NIKE ナイキ ロッドマン Tシャツ 緑 センタースウォッシュ
商品番号 L65667511339
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vintage NIKE ナイキ ロッドマン Tシャツ 緑 センタースウォッシュ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

90s当時物NIKEナイキデニスロッドマンMADEINUSAMサイズ肩幅48センチ身幅50センチ着丈64センチグリーン緑バックのインパクトのあるプリントは勿論ですが、フロントのセンタースウォッシュも昨今人気です！Mサイズですが大きめ！古い物ですのでシミ汚れ多少あります。古着、ビンテージにご理解のある方。古い物に価値を見出せる方よろしくお願い致します。streetskatesupremethrasherpowellsantacruzjimmy'zgrindkingindependentアートARTアンディーウォーホルバンドT90s80sbronzeagepowellbonessimsbearusaenycewuwearpelepelephatfarmrocawearruffridersSeanJohntriple5SoulmeccaFUBUKARLKANIPNBnationeckounlimitedFREAKYDOGTOWNnofearhiphopJerzeesoldstussystussyX-LARGEFUCTNIKESBBrixtonburtondickeiscarharttnauticapolarskatechampionvansRalphLaurenPOLOSPORTTOMMYHILFIGERcons560550reverseweavestartertimberlandColumbiaTheNorthFaceX-GIRLNIKEskateboardskate銀タグカバーオールオーバーオールフィッシングベストダウンスケボーシルバータブカーゴパンツバギーパンツワークパンツペインターパンツダンススケーターHIPHOPヒップホップテンダーロインwtaps
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